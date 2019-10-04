Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Oyuncu Bergüzar, 2009 yılında Binbir Gece dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları 2010 yılında dünyaya gelen çift, ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Mart ayında doğum yapacak olan Bergüzar Korel, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak.