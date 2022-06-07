  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Bedava aldığı koltuğun içinden çıkanları görünce eli ayağına karıştı

Bedava aldığı koltuğun içinden çıkanları görünce eli ayağına karıştı

Bedava aldığı koltuğun içinden çıkanları görünce eli ayağına karıştı 115

Bedava aldığı koltuğun içinden çıkanları görünce eli ayağına karıştı