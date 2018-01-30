"BEDEL ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA, VARIZ!"

Dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dörtlü koalisyonun kolay olmayacağını belirten Özersay, “Dörtlü koalisyonun kolay olmayacağını biliyoruz, ancak uzlaşı kültürünü yeşertip toplumun da bugünlerde en fazla ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuyla memleketin üzerindeki bu kara bulutu dağıtmak kararlılığındayız. Bunun için bir siyasi bedel ödememiz gerekiyorsa bile biz varız.” dedi.



