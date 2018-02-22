BEDELİ AĞIR OLDU!

Gönyeli’deki yarım inşaattan 2 bin 185 TL değerinde demir çaldığı iddia edilen zanlılar, 40 bin TL teminat karşılığında serbest kaldı

Gönyeli’de bulunan yarım inşaattan demir çaldıkları öne sürülen zanlılar Rıza Teflek ve Ramazan Kazak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Rıza Teflek ve Ramazan Kazak’ın 18 Şubat 2018 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Gönyeli’de Mustafa Evliya’ya ait yarım inşaat içerisinde bulunan 2 bin 185 TL değerinde inşaat demiri çaldıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların çalmış oldukları demirleri Haspolat Sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya sattıklarının tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, birer kefilin 40 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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