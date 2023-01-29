Beethoven ile ilgili şaşırtan iddia…

Uzmanlara göre; Beethoven, sevdiği kadınlardan en büyük eserlerini yazmak için ilham aldı ama kadınlarla hiç birlikte olmadı ve bakir olarak öldü.

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Ludwig van Beethoven ile ilgili yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Yazar Norman Lebrecht’e göre ünlü besteci, karşılaştığı kadınlara defalarca aşık olmasına rağmen, günah olduğunu düşündüğü için cinsel ilişkiye girmeyi reddetti.

Lebrecht, “Ludwig van Beethoven’ın bir ilişki içindeyken asla seks yapmadığından kesinlikle emin olabiliriz. Hiç seks yapmadığından yüzde 98 emin olabiliriz. Sevgiye ihtiyacı vardı ama yakınlığı bir günahla eş değer görerek yakınlıktan kaçındı” diyor.

Lebrecht, yüzlerce sayfalık tarihi kayıtları ve 30 yaşından beri sağır olan Alman bestecinin ziyaretçileriyle iletişim kurmak için kullandığı konuşma kitaplarını inceledikten sonra bu sonuca vardı.

SORUNLU BİR ÇOCUKLUK

Klasik müzik uzmanı, Beethoven’ın seri olarak aşık olduğundan şüphe olmadığını, ancak bu tutkuların hiçbir zaman fiziksel bir ilişkiye dönüşmediğini söyledi. Yazar iddialarıyla ilgili şu şekild konuşmaya devam ediyor: “Babası hem kendisine hem de annesine karşı oldukça acımasız ve şiddetliydi. Beethoven annesini koruyordu.”

Lebrecht, Bestecinin annesi Maria öldükten sonra, Beethoven’ın seksi erkek şiddetinin bir parçası larak gördüğünü belirtiyor.

Lebrecht, aynı zamanda Beethoven’ın 21 yaşında Avusturya’ya geldiğinde karşılaştığı ahlaksızlıktan da dehşete düştüğüne inanıyor ve Viyana şehvetinden ve zenginlerin yozlaşmasından tiksindiğini söylüyor: “Burası onun için zenginlerin, müzisyenlerinden ergenlik çağındaki kızları kişisel olarak bekaretlerini bozmak için satın aldıkları bir şehir.” Ve Beethoven’ın bir arkadaşı tarafından bir geneleve davet edildiğini ancak gitmediğini de anlatır.

YALNIZDI VE İLHAM BULUYORDU

Lebrecht, bestecinin bu tür yerlere sık sık gitmiş olabileceği ile ilgili çıkan daha önceki iddiaların muhtemelen yanlış çevirilerden kaynaklandığını söyledi.

Lebrecht, Beethoven’ın elde edilemeyen kadınlara aşık olma eğiliminde olduğunu da belirtti: “20’li yaşlarının sonlarında seri bir şekilde aşık olur, sonra bir nevi unutur. Sonra, 40 yaşına geldiğinde, hem yaptığı iş için romantik bir uyaran olarak buna ihtiyaç duyduğu için hem de bir ailesi olmadığını fark ettiği için yeniden aşık olmaya başlar. O dünyada yalnızdır. Ama bu aşamada da 41 yaşında, pejmürde ve pis kokulu bir adamdır.”

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