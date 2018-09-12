Beğendiği yorum olay oldu!

Çiftin boşanma süreçleri ve davalar hala devam ederken bir boşanma haberi de bir dönem İbrahim Kutluay ile aşk yaşayan Demet Akalın'dan geldi.

16 yıl önce Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile dünyaevine girmişti. Öte yandan, Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın boşanma kararına '2 çocukla ben de dul kalabilirdim' yorumunu yapan Demet Akalın, Demet Şener'den önce 'dul' kaldı.