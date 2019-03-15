Behzat Ç geri dönüyor

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Behzat Ç. izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. 6 sene sonra ekranlara dönecek olan dizi Netflix'te yayınlanacak.

Türkiye'nin efsane dizileri arasında yer alan Behzat Ç Netflix aracılığıyla sevenleriyle buluşacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından dizinin senaristi sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak çıkan iddiaları doğruladı.

EKİP TEKER TEKER GERİ DÖNÜYOR

Ekip işlerinin hepsini teker teker bitirip dönüyormuş gibi görünüyor. Behzat Ç. Harun gibi karakterler hazırda beklerken Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix’le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı.