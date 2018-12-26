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BEKİR PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

BEKİR PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Pakdemirli ve heyeti adadan ayrıldı

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Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, KKTC’deki temasları çerçevesinde Güzelyalı Terfi Merkezi ile Geçitköy Barajı ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’ye döndü.

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