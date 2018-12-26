BEKİR PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, KKTC’deki temasları çerçevesinde Güzelyalı Terfi Merkezi ile Geçitköy Barajı ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’ye döndü.