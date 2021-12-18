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Beklenen etkiyi sağlamadı

Beklenen etkiyi sağlamadı

Çocuklara uygulanan aşı ile ilgili kritik uyarı

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.

AİLELERİ UYARDI

Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” şeklinde konuştu.

sözcü.com.tr

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