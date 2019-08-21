Bel kayması, üstteki omurun altındaki omurun önüne veya arkasına kaydığı bir durumdur. Çok fazla kayması durumunda, kemik bir sinire veya omuriliğe basarak ağrıya neden olabilir. Peki, bel kayması nasıl anlaşılır? Tedavisi var mı? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, bel kayması teşhisi ve tedavisini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Bel kayması, (Spondilolistezis) genellikle bel omurları etkilenir. Bazı kişilerin hiçbir semptomu yoktur, ancak bel ağrısı en sık görülen semptomdur. Farklı spondilolistezis tipleri vardır.

Konjenital spondilolistezis: Konjenital "doğumda mevcut" anlamına gelir. Konjenital spondilolistezis omur parçalarından bir kısmının, doğumsal olarak gelişmemesi sonucu oluşur. Bu durumda, omur anormal yapısı kayma riskini arttırır.

Istmik spondilolistezis: Bu tip, omurgada küçük stres kırıklarına yol açan spondilolizisin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bazı durumlarda, kırıklar kemiği o kadar zayıflatır ki, kayma görülür.

Dejeneratif spondilolistezis: Bu hastalığın en yaygın şeklidir. Yaşlanma ile diskler su kaybeder, bağlar kalınlaşır, omurlar dizilimini kaybeder ve omurların hareketine daha az dayanabilir. Fizyolojik yükü taşıyamayarak bel kayması gerçekleşebilir.

Spondilolistezisin daha az yaygın biçimleri şunlardır: Travmatik spondilolistezis, bir yaralanmanın, omurga kırılmasına veya kaymasına neden olmasıdır. Omurga, osteoporoz, enfeksiyon veya tümör gibi hastalıklarla zayıfladığında meydana gelen patolojik spondilolistezis. Spinal cerrahi sonrası oluşan veya daha da kötüleşen kaymayı ifade eden cerrahi sonrası spondilolistezis.

Bel kayması ne kadar yaygındır?

Spondilolistezis, gençlerde bel ağrısının en sık nedenlerinden biridir. Spondilolistezisin belirtileri genellikle ergenlik dönemindeki hızlı büyüme sırasında başlar. Dejeneratif spondilolistezis en sık 40 yaşlarından sonra ortaya çıkar. Doktorunuz, omurga röntgenini gözden geçirdikten sonra kayma derecesini belirler.

Kayma, I ile IV arasında derecelendirilir:

I. Derece: %1-%25 kayma,

II. Derece: %2-%50 kayma

III. Derece: %51-%75 arası kayma

IV. Derece: %7-%100 kayma.

Genellikle derece I ve derece II ameliyat gerektirmez ve genellikle konservatif (ilaçlar, fizik tedavi) olarak tedavi edilir. Kalıcı, ağrılı, kayma varsa, III. ve IV. derecede cerrahi gerekebilir.

Belirtileri nelerdir?

Bel kayması olan birçok kişinin semptomları yoktur ve duruma sahip olduğunu bile bilmez. Belirtiler ortaya çıktığında, bel ağrısı en yaygın olanıdır. Ağrı genellikle bel boyunca yayılır ve bir kas gerginliği gibi hissedilebilir.

Bel kayması, uyluk arkasındaki hamstring kaslarında, spazmlara da neden olabilir. Sıkı hamstring, kişinin kısa adımlarla ve dizlerin hafifçe bükülmüş şekilde yürümesine neden olabilir. Kaymış omur bir sinire bastırıyorsa, ağrı bacağa ve ayağa da yayılabilir. Ayakta karıncalanma ve uyuşma hissedebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Omurganın röntgeni omur kaymasını gösterebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması, dahil olan kemikleri ve sinirleri daha net görmek için gerekli olabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Spondilolistezis tedavisi kişinin yaşı ve genel sağlığı, kayma derecesi ve belirtilerin ciddiyeti gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Tedavi, en çok istirahati, dinlenmeyi, ilacı ve egzersizi içerir. Daha şiddetli spondilolistezis ameliyat gerektirebilir.

Konservatif tedavi: Kişi, ağrı azalıncaya kadar spor ve diğer aktivitelerini kısıtlamalıdır. Ağrı ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olmak için ilaç önerilebilir. İlacın doğrudan omurganın etrafındaki alana yerleştirildiği epidural steroid enjeksiyonları iltihaplanmayı azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Fizik tedavi: Stabilizasyon egzersizleri tedavinin temelini oluşturur. Bu egzersizler karın ve sırt kaslarını güçlendirerek, omur hareketlerini düzenler. Genel olarak, klinik iyileşmeyi sağlamak için stabilizasyon egzersizleri ile 8 ila 12 hafta boyunca günlük tedavi gerekir.

Cerrahi: Eğer omur kaymaya devam ederse veya ağrı konservatif tedavi ile rahatlamazsa ve günlük aktivitelere müdahale etmeye başlarsa cerrahi gerekli olabilir. Spondilolistezis ameliyatının asıl amacı bası altında kalmış sinirle ilişkili ağrıyı hafifletmek, omurun yerinden kaydığı yerdeki omurgayı stabilize etmek (sabitlemek) ve kişinin çalışma yeteneğini artırmaktır.

Spinal füzyon adı verilen ikinci prosedür omurga dengesi sağlamak için gerçekleştirilir. Füzyon ameliyatında, omurganın arkasına bir kemik parçası nakledilir. Omurilik ve sinirlere olan bası ortadan kaldırılır. Kemik iyileştikçe, omurgayla birleşerek katı bir kemik kütlesi oluşturur ve omurganın daha fazla kayarak sinire olan baskısını önler. Bazı durumlarda, füzyonu sağlamak için çubuk veya vida gibi aletler kullanılır.

Spondilolistezis ile ilişkili kalıcı ağrı, hareketliliğin azalmasına neden olabilir. Hareketsizlik, sırayla kilo alımı, kemik yoğunluğu kaybı ve vücudun diğer bölgelerinde kas kuvveti ve esneklik kaybıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, omurganın bir spinal sinir köküne baskısı sonucu kalıcı sinir hasarı riski de vardır.

Bel kayması önlenebilir mi?

Kayma riskini azaltmak için atabileceğiniz adımlar vardır:

• Bel ve karın kaslarınızı omurgayı desteklemek ve dengelemek için güçlü tutun.

• Belinizi yaralanma riskine sokmayan aktiviteler ve sporları seçin. Yüzme ve bisiklete binme olası seçeneklerdir.

• Sağlıklı kilonuzu koruyun.

• Kemiklerinizi güçlü tutmak için dengeli beslenin. Aşırı ağırlık, belinizde stres oluşturur.

• Sigara kullanmayın.

• Aşırı alkol tüketmeyin.