Bel sağlığını korumak için bunları yapın...

Her insanın hayatının herhangi bir döneminde mutlak surette bir kere olsun bel ağrısı çektiğini belirten Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bel sağlığını korumak için tüyolar verdi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Yanlış oturmak, ani hareketler ve hareketsizlik gibi pek çok faktör, bel ağrılarının sebebi olabiliyor. Bu nedenle bel ağrılarından kurtulmak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için günlük yaşamda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bel ağrısı, toplumumuzda en sık görülen problemlerden biridir. Aslında, beş erişkinden dördü hayatlarının bir döneminde ciddi bir bel ağrısı olayı yaşayacaktır. Neyse ki bel ağrısı olan hastaların büyük çoğunluğu, 2-4 ay içinde, çoğunlukla da tedavi olmaksızın başarıyla rahatsızlıklarının üstesinden gelecek ve normal iş ve toplum yaşamlarına döneceklerdir” dedi.

Ani gelişen bel ağrısına karşı duygusal tepkilerin kesinlikle normal olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Bu tepkiler, ağrının ne anlama geldiği, ne kadar uzun süreceği ve günlük yaşam aktivitelerini ne derece engelleyeceğine dair korku, huzursuzluk/gerginlik ve üzüntüyü içerir. Aslında ağrı, hem fiziksel ve hem de psikolojik faktörleri içine alan karmaşık bir deneyimdir” diye konuştu.

Op.Dr. Bıkmaz, bel sağlığı ve bel ağrılarından korunmak için günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Kişiler ayakta iken bele binen yükün daha fazla olduğunu düşünür oysa ayakta dik pozisyonda dururken bele binen yük daha az, otururken daha fazladır. Bel sağlığını korumak için, çok ağır yükleri kaldırmaktan kaçının kaldırılacaksa da mutlaka dizleri kırarak yani çömelerek yerden alın. Cisimleri bir yerden başka bir yere taşırken belinizin dik pozisyonda olması gerekiyor bunu unutmayın. Ağır bir yükü başka bir kişinin de yardımını alarak kaldırın. Kütlesi hafif bile olsa yerden cisim alacaksınız önce dizlerinizi kırın sonra çömelin ve sonra alın. Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın ve öyle alın. Taşıyacağınız eşyayı gövdenize yaklaştırın ve öyle taşıyın.Bu durum omurganıza binen yük o kadar azalacaktır. Ağır bir yükü belinizden daha yükseğe kaldırmayın. Hele bu yükü başınızdan yukarı kaldırmayı denemeniz tam bir felaket olabilir. Sandalye de otururken diz pozisyonda olmaya özen gösterin ve otururken zaman zaman pozisyon değiştirmeniz de gerekir Yumuşak, alçak ve derin koltuklarda oturmayı tercih etmeyin. Stabil olmayan bozuk koltukların ve yumuşak iskemlelerin bel sağlığınızı olumsuz etkilediğini unutmayın. Kol konacak sandalye ve koltukları seçin. Her gün en az 20 dakika yürüyüş yapın.”

Daha önce bel rahatsızlığı geçirmiş kişilerin yüksekten atlamaması gerektiğini kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, “Ayrıca bel rahatsızlığı mevcut kişiler mutlaka uzman takibinde olmalıdırlar. Unutulmamalı ki sağlıklı omurga için omurgayı korumak çok önemlidir” şeklinde konuştu.