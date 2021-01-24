Bel-Sen’den bütçede öngörülen belediye katkı payına eleştiri

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası Başkanı Fikret Keleş yaptığı yazılı açıklamada, pandemiden dolayı yerel gelirlerde artış olmadığını, oluşan hayat pahalılığı ile birlikte belediyelerdeki sıkıntılarının daha da arttığını ve bunun sonucunda mevcut bütçe açıklarının derinleştiğini savundu.

Fikret Keleş, sendika olarak beklentilerinin devlet katkılarının yeniden gözden geçirilmesi, ülkede oluşan hayat pahalılığının dikkate alınması, gerekirse salgın sebebiyle oluşan mali külfetin bir nebze azaltılması için yeni bir kaynak yaratılması olduğunu belirtti. Hükümetin 2021 yılı bütçesinde neredeyse eskisinden de daha geri bir uygulama yapmaya çalıştığını öne süren Keleş, hükümetin gündeminde olan katkı paylarının bu şekliyle devam etmesinin mümkün olmadığı görüşünü ifade etti.

Başbakan ve hükümeti; tüm taraflar ile birlikte belediye başkanları ve sendikalarla bir araya gelerek konuya hassasiyetle ve sağduyuyla yaklaşmaya davet eden Keleş, aksi durumda tepkilerinin büyük olacağı uyarısında bulundu.