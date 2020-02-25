Bel ve boyun fıtığı nedir?

Bel ve boyun fıtığı ile ilgili Algoloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci önemli açıklamalarda bulundu.

Omurlarımız arasında yer alan bizim disk dediğimiz yastıkçıklarımız vardır. Bunlar ağırlık kaldırma, hareket etme, eğilip doğrulma, atlayıp zıplama gibi hareketlerde vücudun ağırlığını emen amortisör görevi gören oluşumlardır. Konuyla ilgili Algoloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci önemli açıklamalarda bulundu.



BOYUN VE BOYUN FITIĞI NEDEN OLUR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Örnek verecek olursa bir trafik kazası, düşme, çarpma gibi travmatik olayların bir sonucu olarak karşımıza çıkabileceği gibi stres ya da kronik kabızlık gibi daha basit travmasız olayların sonucunda bu yastıkçıklar elastikiyetini kaybetmekte ve fıtık dediğimiz süreç başlamaktadır.



BEL YA DA BOYUN FITIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?



Boyun ya da bel tutulmalarının sık olarak tekrarlaması bir şeylerin yolunda gitmemeye başladığının ön işaretleridir Bel ya da boyun tutulmalarımız sık tekrar ediyorsa dikkat etmek gerekir bunlar öncü belirtilerdir. Daha sonra ağrılarımız ortaya çıkmaya başlar ve zaman içerisinde ağrı kesicilere dahi yanıt vermemeğe başlar. Hatta o hale gelir ki ağrıdan uykularımız bile kaçar. Fıtık artık daha belirgin olmuş ve sinir dokusunda enflamasyon dediğimiz hadise oluşmağa başlamıştır. Omurlarımız arasındaki disklerin içerisinde jöle kıvamında nükleus vardır işte o diskin dışına taşarak sinirlere bası yapmağa başlamıştır. Baloncuk şeklinde olabilir. Bası altındaki sinirlerin mikrosirkülasyonu engellenir ve sinir şişerek ağrı şeklinde belirti vermeğe başlar.



Aynı zamanda disklerimizden ağrıya neden olan maddeler de salınmağa başlar. Birlikte uyuşma ve karıncalanmalar ortaya çıkar, daha sonra her hareket ızdırap verici bir hal alır. Buyun fıtıkları başa, enseye, omuzlara, kürek kemiklerine kollara ve koltuk altlarına ve parmaklara vuran ağrı ve uyuşma, karıncalanmalara neden olurken, bel fıtıkları bele, kalçalara, baldırlara ve ayak parmaklarına vuran ağrı ve uyuşmalara, karıncalanmalara neden olmaktadır. Kuvvet kayıpları, kol ya da bacaklardaki incelmeler ilerlemiş fıtıkların belirtileridir. İdrar ve büyük abdesti tutamama, denge, yürüyüş bozuklukları çok ciddi işaretler olup acil cerrahi müdahale gerektirir.



FITIKLARA NASIL TANI KONUR?



Fıtıklara MR ile tanı konulmaktadır. Bel ya da boyun fıtığının en önemli tanı aracı MR’dır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta MR’da gördüğümüz her fıtık müdahale gerektirmez, diğer bir değişle MR filminde fıtık çıktı diye filme bakılarak tedavi planlaması yapmak son derece yanlıştır. Burada hastanın şikayetleri ve muayenesi önem taşır. Yoksa siz filmleri ameliyat etmiş olursunuz ama hastalar ağrı ve şikayetlerinden kurtulamaz. Yani çok dikkatli bir muayene tedaviye yol gösterir.



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