BELALI TANIK

Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce (Ryan Reynolds), daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i (Samuel L. Jackson) Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.