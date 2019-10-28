BELÇA'DA HIRSIZLIK!

HIRSIZLIK

15-23.10 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Belça Süpermarket’e giden E.A.(E-49)’nın beş ayrı kez market içersinden toplamda 6 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Yine aynı markete 14.10.2019 tarihinde müşteri olarak giden T.K.(E-31)’nin de 3 şişe alkollü içki ile iki paket kuruyemişi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.