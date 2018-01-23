BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK, UBP'DEN ÇAĞRI

Didem Menteş- Fehime Alasya

Afrika gazetesi önündeki eyleme destek verenler arasında Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve belediye çalışanlarının bir kısmı da yer aldı. Öte yandan eyleme Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa İlçesi’nin de üyelerine mesaj atarak ‘eyleme katılın’ çağrısı yaptığı ifade edildi.

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