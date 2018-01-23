Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  3. BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK, UBP'DEN ÇAĞRI
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK, UBP'DEN ÇAĞRI

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK, UBP'DEN ÇAĞRI

Bazı Belediye başkanlarından destek, UBP’den ‘eyleme katılın’ çağrısı

A+A-

Didem Menteş- Fehime Alasya

Afrika gazetesi önündeki eyleme destek verenler arasında Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü,  Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve belediye çalışanlarının bir kısmı da yer aldı. Öte yandan eyleme Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa İlçesi’nin de üyelerine mesaj atarak ‘eyleme katılın’ çağrısı yaptığı ifade edildi.

Yenidüzen

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.