BELEDİYELER BİRLİĞİ TEMASLARDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bazı belediye başkanları, Ankara ve Eskişehir’de temaslarda bulundu.

Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tecrübe paylaşım programı çerçevesinde 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette, belediye başkanları, yerel yönetimleri de yerinde izleme fırsatı buldu.

Belediyeler Birliği Heyeti, gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar ile da bir araya geldi.

Özçınar, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurumlar arası işbirliği ve temaslarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

K. T. Belediyeler Birliği heyetinde, Özçınar’la birlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Y. Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yer aldı.