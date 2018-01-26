BELEDİYELER MAHKEME KAPILARINDA!

Belediyeler (Değişiklik) Yasa’sı uyarınca belediyelerin birikmiş eski borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 15 Ocak Pazartesi günü doldu. Maliye Bakanlığı borçlu belediyelerin devlet katkı payından kesinti yapmak için harekete geçti, belediyeler karşı atak yaptı

Duygu ALAN

Belediyeler (Değişiklik) Yasa’sı 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Yasaya göre, İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi primleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren güncel yatırılmasını eski borçların ise 31 Aralık 2017 tarihine kadar 20 yıla kadar taksitlendirilmesini öngörüyor.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa’sı uyarınca belediyelerin birikmiş eski borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 15 Ocak Pazartesi günü mesai bitiminde doldu.

Borçlu belediyeler ile ilgili bakanlıklar arasında taksitlendirme konusunda uzlaşıya varılmadan Maliye Bakanlığı borçlara mahsuben borçlu belediyelerden belirli miktarlarda kesinti yapmak için harekete geçti. Devlet kurumlarına birikmiş eski borç bakiyesi bulunan belediyeler karşı atağa geçti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Maliye Bakanlığı’nın göndermiş olduğu vergi konusunu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı, mahkeme konu ile ilgili ara emri verdi.

Devlet kurumlarına birikmiş eski borcu olan belediyeler, Havadis’e dün yaptıkları açıklamada, Belediyeler Birliği aracılığı ile konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ifade etti.

Yalınkaya: Uyarmıştık işte O gün bugündür

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Haziran 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde sandıktan çıkan neticeye göre göreve gelen belediye başkanlarının birçoğunun, yıllardır belediyelerin kötü yönetimleri, aşırı istihdamlar ve bazı belediye başkanların pervasızca harcamalarından kaynaklanan bir dizi sorunu önlerinde bulduğunu söyledi.

Yalınkaya, dönemin yeni başkanlarının bazılarının bu mali sorunları düzeltme yoluna giderken birçok belediyenin bu hususta başarılı olmadığını belirtti.

BES’in Eylül 2014 tarihi itibari ile BES’e bağlı belediyelerde istihdam yapılmaması için gerekli görüşmeleri ilgili belediyelerin başkanları ile yaptıklarını ve başkanların tümünün bu hususta duyarlı davrandıklarını söyledi.

Ancak özellikle son 1 yıldır İçişleri Bakanlığı nezdinde Belediyeler Yasası’nın tadil edilmesi gerektiğini, belediyelerin verdiği hizmetin mali karşılığını alamadığını ve açmaza sürüklendiklerini, ayrıca halkın hizmet alabilme noktasında ciddi sıkıntıların yaşanacağını sürekli olarak dile getirdiklerini, defa kez bunun uyarsını yaptıklarını kaydeden Yalınkaya, “İşte o gün bugündür” diye konuştu.

Yalınkaya şunları söyledi: “Belediyeler Yasası’nda 2015 yılında yapılan değişiklikle nüfusu 6 binin altında olan belediyelere 75 kuruş, nüfusu 6 binin üzerinde olan belediyelere devlet katkı payında 50 kuruş şeklinde düzenleme yapıldı. Arttırılan devlet katkısı ile bu borçların karşılayamayacağının üzerinde durduk. meclisin alt komitesinde hazır bekleyen tasarının güncelleşmese belediyelerin maaş ödeyemeyeceğini hep vurguladık. Bugün ilgili yasa tahtında 2018 Ocak’ta birikmiş borçların devlet katkı payından kesilmesi için ilgili belediyelere uyarı yazıları gitti. Şimdi belediyelerin çoğu çıkmazda. Uyarmıştık. O bugündür.”

“Konunun üzerine gideceğiz”

Mustafa Yalınkaya, bu konu ile alakalı olarak Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ara emri alındığını, diğer birçok belediyenin de ara emri başvurusu yağmak için hazırlandığını söyledi.

Yalınkaya, bu aşamada yapılması gerekenin bir an önce hükümetin kurulması ve yeni kurulacak hükümetin bu konuları ele alması, ivedilikle çözüm bulunması olduğunu söyledi.

BES’in bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğini söyleyen Yalınkaya, hükümetin kurulduğu ilk günden itibaren de konunun üzerine çok ciddi şekilde gideceklerini dile getirdi.

Mustafa Yalınkaya, “Bu konunun takipçisi olacağız, üzerine gideceğiz. Tek amacımız belediyelerin verdiği hizmetin karşılığını alması, çalışanın hakkını alabilmesi, refah içerisinde yaşaması ve tabiî ki halkın hak ettiği hizmeti almasıdır” dedi.

Yalınkaya, “Gerek belediye başkanları gerekse hükümet edenler 2018 yılında mevcut yanan sıkıntılara çözüm bulmaz ve bizlerle hareket etmezlerse konunun üzerine çok ciddi şekilde gidilecektir” diye konuştu.

Latif: Biz de ara emri için başvuru yapacağız

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, belediyenin birikmiş eski borcunun gecikme faizi hariç 4 milyon 600 bin TL civarında olduğunu ve bu borcun yapılandırılması için gerekli başvuruyu belirtilen yasal süre içerisinde yaptıklarını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Gelinen aşamada, LTB’nin bu konuda bir ara emri aldığını, devlete borçlu diğer belediyelerin de tek tek ara emri başvurusu yapmak için hazırlandıklarını söyledi.

Latif, Akdoğan Belediyesi’nin de ara emri başvurusu yapacağını belirtti.

Ahmet latif şunları söyledi: “Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Yıllardır bu primler maaşlardan kesiliyor ancak başka yerlerde harcıyor, sonra devlet olarak sen yeni gelen belediye başkanına ‘bu borcu öde’ diyorsun. Biz yine de yasa tahtında bu birikmiş borçların yapılandırılması noktasında gerekli başvurumuzu yaptık. Uzlaşı sağlanamadı. Biz de ara emri için başvuru yapacağız.

Bu borçlara zamanında müdahale edilmesi gerekirdi, edilmedi. Şimdi yapılması gereken bu belediyelerin mevcut işleyişini engellemeyecek şekilde adımlar atılmasıdır. Yumuşak bir geçişle hizmetin sağlamak gerekmektedir.”

Kadı: Çıkmazdayız, ne yapacağımızı bilemiyoruz

Yenierenköy Belediyesi Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı, 5 aydır personel maaşlarının ödenemediğini, belediyenin piyasaya da yüklü miktarda borcu bulunduğunu söyledi.

Belediyenin şuanda ne maaş ödeyebilecek, ne yatırım yapabilecek ne de birikmiş borçları ödeyebilecek bir mali kabiliyetinin olduğunu söyleyen kadı, belediyenin devlete olan birikmiş eski borç miktarının ise 15 milyon 600 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Kadı, “5 aydır maaş ödemesi yapılamıyor. 120 personelin 100’ü hizmet vermiyor, gelip imza atıp gidiyor. 20’si acil hizmetlerde görev yapıyor. 4 gündür hizmetler durma noktasında. Personel haklı olarak verdiği hizmetin mali karşılığını istiyor, halk haklı olarak hizmet bekliyor. Hala bir hükümet yok, derdimizi anlatabileceğimiz muhatabımız yok. Çıkmazdayız, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devlet katkısı ise zaten olduğu gibi borca gidiyor. Ara emri başvurusu yapmak için bile paramız yok. Dolayısıyla hal böyleyken nasıl bir taksitlendirme planı çıkarsa çıksın tek kuruş ödeme kabiliyetimiz yok. O yüzden bir uzlaşı olmayacak” diye konuştu.

Demir: Diğer belediyelerle aynı yolu izlemek zorunda kalacağız

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir, gelir arttırıcı birçok kalemin belediyelerin elinden alındığını söyleyerek, “Tüm gelir arttırıcı kalemler elimizden alınmışken belediyelerden hizmet vermeleri nasıl bekleniyor anlam veremiyorum” diye isyan etti.

Demir, belediyenin birikmiş eski borç yaklaşık 6 milyon TL olduğunu ve bu borcun devletten alacakları KDV ile mahsuplaşarak ödenmesi ile ilgili devletin ilgili bakanlıklarına yazı yazdıklarını ancak cevap alamadıklarını anlattı.

“Gelinen noktada biz de diğer borçlu belediyelerin izlediği yolu izleyeceğiz” diyen Demir şunları söyledi: “Belediyelerle konuşulup birlikte hareket etmesi lazımdır. Hiç kimsenin hizmetleri aksatma lüksü yoktur. Belediyeler halk için vardır, halkı mağdur etmek kimsenin lüksü olmamalıdır. Su konusunda zaten kayıp kaçaklardan dolayı ciddi mali yük altındayız, öte yandan tüm gelirleri by pass eden bir anlayış var. Zaten gelir arttırıcı kalemlerle ilgili belediyelerin hakkı kanun hükmünde kararnamelerle gasp edilmiştir ve zaten her ay bize sormadan 405 bin TL kesinti yapılıyor. Bir de birikmiş borçların kesimi olursa tabiî ki diğer belediyelerin izlediği yol ne ise biz de bu yolu izlemek zorunda kalacağız.”

Hulusioğlu: Ara emri başvurusu için haftaya işlemeleri başlatacağız

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, belediyenin birikmiş eksi borcunun yapılandırmasına ilişkin yapılan görüşmelerden bir uzlaşıya varılmadığını belirterek Pazartesi günü itibari ile uygulamanın durdurulması için Çatalköy Belediyesi’nin de ara emri başvurusunda bulunacağını kaydetti.

Hulusioğlu şunları söyledi: “, belediyenin devlet kurumlarına olan birikmiş eski borcunun faizler hariç 7 milyon TL civarındadır. Yapılandırma konusunda uzlaşamadık çünkü bize devletin verdiği söz; sigorta ve vergide gecikme faizlerinde muafiyet uygulayacakları yönündeydi, bu yapılmadı. Maalesef o noktada değiller. Yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz ve sonrasında tekrardan Belediyeler Birliği çatısı altında gerekli görüşmeleri yapacağız. Bu süreçte de biz de LTB ile aynı yöntemi uygulayacağız. Ara emri başvurusunda bulunacağız. Pazartesinden sonra ara emri başvurusu için işlemeleri başlatacağız.”

Kaya: Ara emri başvurusunda bulunduk

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Lefke Belediyesi’nin bugün itibari ile faizi ile birlikte yaklaşık 3 milyon 700 bin TL Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, 8 milyon TL de İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu bulunduğunu, bu borçların yapılandırılması için de gerekli başvuruyu yaptıklarını ancak herhangi bir neticeye varılmadığını ifade etti.

Kaya, uygulamanın durdurulması için ara emri başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Aziz Kaya, “Ödeme süresi ve taksit miktarı konusunda ilgili bakanlıkların belediyelerle uzlaşıya varması gerekiyor. Biz bu uzlaşıyı yakalayamadık. Uygulamanın durdurulması için de ara emri başvurusunda bulunduk. Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’na başvurularımızı yeniledik. Borç bakiyesinin yüzde 40’ı ana borç, yüzde 60’ı gecikme faizi. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu borçlar geçmiş başkanların bıraktığı miraslardır ve şimdi bu uygulamanın zorla uygulanmaya çalışılması halinde çok daha ciddi sorunlar yaşanacak. Maaş ödemede sıkıntısı olan birçok belediye var. Bu uygulama ile buna yenileri eklenecek. Bazı belediyelerin de hizmetlerinde ve yatırımlarında sıkıntı yaşanacak, kötüye bir gidiş olacak” diye konuştu.

Erdoğan: Uzlaşamadık, ara emri başvurusu yapıyoruz

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan, belediyenin birikmiş eski borcunun toplamının 5 milyon 700 bin TL civarında olduğunu belirterek bu borcun yapılandırılması için yasal süreç içerisinde gerekli başvuruyu yaptıklarını ancak gerek taksit miktarı gerek taksit süresi konusunda bir uzlaşıya varılamadığını söyledi.

Erdoğan, Esentepe Belediyesi olarak uygulamanın durdurulması için ara emri başvurusu yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.