BELEDİYELER REFORM BEKLİYOR

BORÇ YÜKÜ AĞIR:

Belediyelerin borç sorunu devam ediyor. Birçok belediye ciddi anlamda borç batağına saplandı. Belediyeler, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, vergi ve banka borçlarıyla boğuşurken, bazı belediyelerde mali yapı çöktü, maaş ödenemez noktaya gelindi

BÜTÇELER SORUN:

Hükümet 2018 bütçesini oluşturmadı. Belediyelere giden devlet katkısında sorun var. Hükümet yeni kurulduğu için belediyelerin 2018 bütçeleri de bakanlar kuruluna takıldı. Bütçeler geçmediği için bazı belediyelerde maaşlar geriden geliyor

BORÇ DAĞ GİBİ:

Belediyeler ihtiyat sandığı ve sosyal sigortalara 213 milyon TL, Maliye Bakanlığına ise vergi nedeniyle 125 milyon TL borçlu. Borçlar taksitlendirilse dahi, birçok belediyenin borç yükü altından kalkması mümkün değil

Duygu ALAN

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan krizin ardından gözler mali yapısı iyi olmayan diğer belediyelere çevrildi.

28 belediyeden 17’sinin kamuya birikmiş milyonlarca lira borcu bulunuyor, 17 belediyeden birçoğunun bankalara ve iç piyasaya da yüklü miktarlarda borcu var.

Esentepe Belediyesi’nde çalışan 5 aydır maaş alamıyor, Lapta Belediyesi’nde ise çalışan 1 ay geriden ödeniyor.

Bütçe de belediyeler için büyük sıkıntı. Devlet bütçesi geçmediğinden belediyeler bütçesi de geçmedi, hiçbir borcu bulunmayan belediyeler dahil hiçbiri ne yatırım yapabiliyor ne de iç piyasaya olan borçlarını ödeyebiliyor.

Borçlar önerileri açık

28 belediyeden 17’sinin yüklü miktarda Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi borcu bulunuyor.

Hükümetin, belediyelerin kamuya olan birikmiş borçlarının tahsilinin 2020’ye ertelenmesine ilişkin kararı, birçok belediye için “günü kurtarma”, “krizi erteleme” anlamı taşıyor.

Belediyeler, süreç içerisinde yerel yönetimler reformunun hayata geçirilmesinin yanı sıra eski borçlara faiz uygulamasının bu 2 yıllık süreç içerisinde durdurulmasını istiyor,

Kamuya olan birikmiş eski borçların yapılandırılması konusunda belediyelerin bir diğer talebi de belediyelerin ödeme kabiliyetlerine göre bir borç ödeme planı yapılması.

Sudaki sistem şikayet konusu

Belediye depoları öncesine kurulan sayaçlarla oluşan borç, maliye tarafından belediye katkı payından kesiliyor. Ton başına 2.30 TL yer altı kaçakları ve tahsilat sorunları yaşayan belediyeler için ciddi külfet oluyor.

Devlet Su İşleri, 2.30 TL’nin 1.50 TL’si ile Alaköprü Barajı’ndaki personel, elektrik ve diğer giderleri karşılıyor.Kalan 80 kuruş ile de Güzelyalı’daki arıtma tesisi ve barajdaki giderlerini ödüyor.

Belediyelerde suyun maliyetinden doğan sıkıntıların giderilmesi için merkezi hükümetin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden belediyeler devletin 2.30 olan su maliyetini de bir miktar sübvanse etmesini istiyor.

BES 2 belediyeyi işaret etti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yenierenköy Belediyesi’ndeki kriz sürecini ve çalışanın mevcut pozisyonunu değerlendirdi.

Mali durumu iyi olmayan diğer belediyelerde de benzer krizlerin yaşanmasının mümkün olduğunu söyleyen Yalınkaya, Esentepe ve Lapta Belediyelerine işaret etti.

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan, şuan için bir kriz durumu olmadığını savunarak, çalışanın bazı durumlardan ötürü 5 aydır maaş alamadığını ancak bu sorunun Nisan-Mayıs ayı gibi çözüleceğini kaydetti.

Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy ise belediyenin mali yapısında abartılacak bir durum olmadığını söyleyerek, gerek çalışanın sosyal yatırımlarının gerek vergi borcunun gerekse maaş ödemelerinin son üç yıldır güncel olarak yapıldığını, çalışanın sadece 1 ay maaş geriliği olduğunu kaydetti.

Yalınkaya: YSK karar üretti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yüksek Seçim Kurulu’nun alttan gelen meclis üyeleri ile belediye yönetim kadrosunun doldurulması yönünde karar ürettiğini karara göre başkanın da bu kadro içerisinden seçileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuyu değerlendirmek ve çalışanın mağduriyetinin giderilmesi noktasında görüşmek üzere kendilerini toplantıya çağıracağını söylen Yalınkaya, “Çalışanın mağduriyetlerinin giderilmesi halinde, belediyede devlet otoritesi kurulması kaydı ile çalışanın iş başı yapması ve belediyenin tam randımanlı çalışmasını sağlamak sendikamızın asli görevlerindendir” dedi.

Yalınkaya, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının da bu hususta BES ile aynı noktada olduğunu kaydetti.

“Esentepe’de benzer durum var Lapta SOS veriyor”

Mustafa Yalınkaya, Yenierenköy Belediyesi ile benzer bir durumun şuanda Esentepe Belediyesi’nde de yaşandığını Lapta Belediyesi’nin ise SOS verdiğini söyledi.

Esentepe Belediyesi çalışanı 56 kişinin 5 aydır maaşlarını alamadığını kaydeden Yalınkaya, Lapta Belediyesi çalışanlarının da bir maaş geriliği bulunduğunu söyledi.

Her iki belediyede de çalışanların şuan için işinin başında olduğunu söyleyen Yalınkaya, “Ancak bu sorun artık belediyelerin sorunu olmaktan çıkıp hükümetlerin sorunu haline gelmeye başlamıştır. İçişleri Bakanı, reform yapılacağını gerekirse belediyelerin sayılarının azaltılacağını, bütçelerinin güçlendirileceğini ve Belediyeler Yasası’nın süratle meclis gündemine getirileceğini söyledi.

Gelmiş geçmiş hükümetler belediyeler üzerinden yaptırdıkları muhafiyetleri sağladıkları, bu reforma bağlı olarak artık çözsünler” diye konuştu.

Erdoğan: Maaş sorunu 2 aya kadar çözümlenecek”

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan, çalışanın maaşlarının 5 aydır ödenemediğini ancak bu sorunun Nisan-Mayıs ayı gibi çözümleneceğini ifade etti.

Belediyede şuan için bir kriz söz konusu olmadığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: “Esentepe Belediyesi’nde 5 maaş gerilik var. Fakat biz göreve geldiğimizde zaten 4 maaş gerilik vardı ve çalışan Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı primleri yatırılmazdı. Sonra yapılan yasal düzenleme ile güncel prim yatırımları belediyelerin devlet katkı payından kesilmeye başlandı.

Bu uygulama ile Esentepe Belediyesi’ne her ay 120 bin TL mecburi yatırım geldi. Bu 50 ayda 4-5 milyon TL’ye tekabül ediyor. Buna karşın belediyelerin gelirleri artmadı. Paramızı da altyapı yatırımlarına harcadık. Dolayısıyla ortaya mevcut mali tablo çıktı.

Fakat Nisan – Mayıs gibi maaş geriliği sorunu çözümlenecek. Çünkü Nisan ayında saatler bağlandığı zaman tüm maaş gerilikler bitecek.”

Namsoy: Abartılacak bir durum yok

Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, Lapta Belediyesi’nin mali yapısında abartılacak bir durum söz konusu olmadığını söyleyerek, çalışanların ise sadece 1 ay maaş geriliği olduğunu kaydetti.

Namsoy, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çalışanın geriye dönük 1 maaş alacağı var. Bu da bugünün meselesi değil, bilindiği üzere üç yıl önce bir kriz yaşanmıştı, o zamanın meselesidir. O zaman çalışanın örgütlü olduğu sendika da BES değildi.

BES, Lapta Belediyesi’nde örgütlendiğinde maaşlar zaten geriden ödeniyordu. İşçilerin belli bir bölümünün ödemesi güncel devam ediyor. Belli bir bölümünün maaşı ise geriden geliyor. Üç yıl önce yaşanan krizde 3 yıllık prim ve vergi borcu oluşmuştu.

Biz son üç yıldır hem çalışanın güncel primlerini hem de vergi borçlarının güncelini düzenli ödüyoruz. Türkiye’den gelen su ile de ayda 300 bin TL kadar bir ödememiz var. Abartılacak bir durum söz konusu değildir. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.”

Keleş: Bize aktarılan bir sıkıntı yok

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN) Başkanı Fikret Keleş, örgütlü bulunduğu Alayköy, Güzelyurt, Vadili ve Çatalköy Belediyesi’nde maaşların düzenli olarak özendiğini, dört belediyenin de mali açıdan ciddi bir sorununun olmadığını kaydetti.

Keleş, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çatalköy, Alayköy, Güzelyurt ve Vadili Belediyeleri ayakta.

Her dört belediyede de personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yok. Örgütlü bulunduğumuz belediyelerden bize aktarılan bir sıkıntı da yok. Sadece Çatalköy ve Vadili Belediyesi’nde birikmiş eski borç var. Bunun dışında ciddi bir sorun yok.”

Havadis