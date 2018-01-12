BELEDİYELER VE ÜRETİCİLERE 'DAHA AZ' ÖDEME!

Seçimler bitti, gözler 2018 bütçesine çevrildi… Hükümet kurma süreci uzarsa:

7 Ocak seçimlerinin üzerinden 5 gün geçti, olası hükümet modelleri konuşulsa da siyasetteki bilinmezliğin sürmesi, gözleri 2018 bütçesine çevirdi.

Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklar, hükümet kurma sürecinin uzaması halinde, 2018 bütçesinin yasal zemine kavuşmasının sarkacağını, özellikle belediyelerin aldığı devlet katkısı ve üreticilere yapılacak doğrudan gelir desteği gibi ödemelerin ‘daha az’ yapılacağına işaret etti

7 Ocak seçimlerinin üzerinden 5 gün geçti, olası hükümet modelleri konuşulsa da siyasetteki bilinmezliğin sürmesi, gözleri 2018 bütçesine çevirdi.

Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklar, hükümet kurma sürecinin uzaması halinde, 2018 bütçesinin yasal zemine kavuşmasının sarkacağını, özellikle belediyelerin aldığı devlet katkısı ve üreticilere yapılacak doğrudan gelir desteği gibi ödemelerinin ‘daha az’ yapılacağına işaret etti.

Bununla birlikte Ocak maaşlarının 2017 Ocak maaşlarının yüzde 15 daha fazlasının ödenmesinin bütçe büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda sıkıntı yaratabileceği gündeme geldi.

Yasal çerçeve: Bütçe geçmezse, bir önceki yılın yüzde 12 ödenekleri kullanılabilir

Yasal çerçevede, 2018 bütçesinin hayata geçmemesi nedeniyle şu anda bir önceki yılın, yani 2017 bütçesinin 12’de birine denk gelen ödenekler kullanabiliyor.

2018 bütçesinin 2017 yılı öngörülerine göre hazırlanması, dövizde ve enflasyonda yaşanan yükseliş de göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir sorun olarak duruyor.

Belediyelere katkı yüzde 23.5 arttı ama…

2017’de belediyelere yapılan devlet katkısı, 2018 için yüzde 23.5 artış, ortalama 61 milyon TL’lik yükseliş ile 322 milyon TL öngörülüyor.

Ancak bütçenin geçmemesi nedeniyle belediyelere ‘daha az’ devlet katkısı yansıtılması da gündeme geliyor.

Yani şu an için belediyelere 322 milyon TL’lik devlet katkısının yüzde 12’lik kısmı değil, 2017’de verilen 261 milyon TL’lik katkının yüzde 12’si yansıtılacak.

Hayvan üreticileri ve çiftçiler…

2018 bütçesinin geçmemesi nedeniyle, hayvan üreticileri ve çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerinde de ‘daha az’ ödeme yapılması gündemde…

Hem hayvan üreticisi hem de çiftçilere verilen destek artsa da hükümet kurulana kadar 2017 bütçesinin uygulanacak olması nedeniyle üreticiler ‘daha az’ destek alacak.

2018 bütçesinin yasallaşmasının ardından aradaki fark ödenecek.

Sürecin daha da uzamasının, ‘kuraklık’ ödemelerine yansıyabileceği de konuşuluyor.