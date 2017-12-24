Belediyeler yeni yıla hazır

Tünay MERTEKCİ

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ülkemizdeki altı büyük belediye sokakları süsleyerek halkımızı yeni yıl coşkusuna hazırlamaya çalışıyor.

Kimi belediyeler yılbaşı gecesi konser düzenlemeye hazırlanırken, kimileri de daha öncesinde düzenledikleri ve düzenleyecekleri etkinliklerle, yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.

Tüm belediyelerin ortak derdi olan ekonomik sıkıntı, yılbaşı hazırlıklarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hemen hemen tüm belediyeler depolarındaki mevcut süslerle sokakları süslemeye çalışacaklarını, ancak ihtiyaç duyulursa yeni süs alımına gideceğini açıkladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden çocuklara hediyeler

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye başladıklarını ve bu etkinliklerin devam ettiğini belirterek, belediye olarak yılbaşı gecesi bir konserin düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Yeni yıl öncesinde okullara bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen Özçınar, etkinliklerinin devam ettiğini ve çocuklara bazı hediyeler dağıttıklarını, çocuklara yönelik etkinliklerin süreceğini bildirdi.

Özçınar, maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımı, personel yemeği düzenleyeceklerini söyledi ve vatandaşlara yeni yıl kartları göndereceklerini vurguladı.

Çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Özçınar, çok büyük bir planın olmadığını da belirtti.

Lefke Belediyesi’nde çocuklara gösteri

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yılbaşı için konser düzenlemeyeceklerini belirterek, daha önce konser düzenlediklerini fakat kötü hava koşulları nedeniyle konserin ertelendiğini bildirdi.

Lefke sokaklarını abartıya kaçmadan düzenleyip süslediklerini belirten Kaya, süsleme için ellerinde olan malzemeleri kullandıklarını ve bir miktarını da yenilediklerini ifade etti.

Kaya, 28 Aralık günü ise çocuklara yönelik, Lefke AKM’de gösteri etkinliği olacağına dikkat çekti.

Girne Belediyesi, meydan konseri düzenliyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yılbaşıyla ilgili programlarının pazartesi günü netlik kazanacağını belirtti.

Sokaklar için tüm süslemeleri, belediye elemanlarının yaptığını belirten Güngördü, ışıkları ise belediye pazarından aldıklarına dikkat çekti.

Yılbaşı programları çerçevesinde yaşlı kişilere özel yemek düzenleyeceklerini ifade eden Güngördü, çalışanlar için de yemek düzenleyeceklerini söyledi.

Hava şartlarının elverişli olmasını ümit ettiğini söyleyen Güngördü, meydan konseri düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Gazimağusa, yeni yılı Namık Kemal Meydanı’nda kutlayacak

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, etkinlik planlarının olduğunu bildirerek, her yıl olduğu gibi Namık Kemal Meydanı’nda konser düzenleneceğini vurguladı.

Arter, öncesinde de çocuklara yönelik bazı etkinliklerin yapılacağını, çocuklara hediyeler ve gösteriler sunulacağını ifade etti.

Namık Kemal Meydanı’nda, yerli sanatçılardan oluşan bir konser düzenleyeceklerini bildiren Arter, çevre düzenlemeleri de yaptıklarını ifade etti.

Fuzuli harcamaların olmayacağını dile getiren Arter, sokak süslemeleri için geçen yıllardan kalan süsleri kullandıklarını belirtti.

Başkent çocukları düşünüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yeni yıl öncesi çocukları gezi treni ile Lefkoşa turuna çıkarttıklarını belirterek yılbaşına kadar bu etkinliğin devam edeceğini söyledi.

LTB Geçlik Meclisi’nin üyelerine yönelik bir parti düzenlediklerini ifade eden Harmancı, özel eğitim ve yardıma muhtaç bireylere yönelik bir takım etkinliklerin düzenlediklerini dile getiren Harmancı, ihtiyaçlı çocuklara da ücretsiz tiyatro gösterileri yaptıklarını söyledi.

Bu hafta, Haspolat’ta eğitim gören çocuklara da bazı eğlencelerin organize edildiğini bildiren Harmancı, sokakların da süslendiğini belirterek bugün bu çocuklara yönelik bir yılbaşı yemeğinin de olacağını söyledi.

Sokakları süslemek için ellerinde olan malzemelerin üzerine yeni takviyeler yaparak süslemeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Harmancı, aralık ayı içerisinde Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın yeni yıl konserleri düzenlediğini de sözlerine ekledi.

İskele Belediyesi’nden çalışanlara yemek

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yılbaşına yönelik etkinlik düzenlemeyi planlamadıklarını söyleyerek klasik sokak süslemeleri dışında bir şey yapmayı düşünmediklerini belirtti.

İskele Belediyesi çalışanları ve eski üyeleriyle birlikte bir yılbaşı yemeği düzenleyeceklerini belirten Sadıkoğlu, alanlarda düzenlenecek her hangi bir şeyin olmayacağını ifade etti.

Sokakları geçmişten kalan süslerle donattıklarını belirten Sadıkoğlu, eksik süslerin olması durumunda bunlara ekleme yapılacağını sözlerine ekledi.

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