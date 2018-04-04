BELGELİ EK MESAİ SKANDALI!

Başaran DÜZGÜN

Belgesini yayınlayacağım demiştim.

Alın size belge.

“Gürcan bey ile arızaya gidildi” adı altında yıllarca süren ve her gün tekrarlanan ek mesai.

Gürcan bey Genel Müdürdür ve her nasıl oluyorsa her gün “arızaya” gidiyor.

Günde 7 saat, 8 saat yani nerdeyse mesai süresi kadar ek mesai yapılıyor.

Yani bu Gürcan bey ve şoförü günde ortalama 16 saat çalışıyorlar.

Şoför de bunun karşılığında cumhurbaşkanından daha fazla maaş elde ediyor.

İşte bizim gündemimiz de budur!

Önce Kıbrıs Haber Ajansı (Güney) yayınladığı habere bir göz atalım;

“(Rum) Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis basına yaptığı açıklamada EuroAsia Interconnector projesinin bir enerji altyapısı olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu ve tüketiciler için elektrik fiyatlarını azaltacağını kaydetti.

Bakan şu an bu yolda çalışmalar olduğunu vurguladı.

Bakan “Kıbrıs’ın Girit ve İsrail ile bağlantısı tamamlandıktan sonra, ülkemiz ilk kez bazı dış elektrik şebekeleri ile birbirine bağlı olacak. Bu Kıbrıs’ın elektrik sistemini istikrarlı yapacak ve enerji arzını artıracak” dedi.

Lakkotrypis projenin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve birbiriyle ilgili ülkeleri bir araya getireceğine dikkat çekti.

Lakkotrypis, kablonun Kıbrıs Elektrik Kurumu ağı ile bağlı olacağının, iki yönlü faaliyet göstereceğinin ve elektrik ithalat ve ihracatına izin vereceğinin altını çizdi.”

Haberden de anlaşılacağı gibi Güney Kıbrıs elektrikte kablo ile Avrupa’ya bağlanıyor.

Bu yılın sonunda veya 2019’un başında kablo döşenmesine başlanacak.

Bu konuda Rum tarafında ciddi bir sevinç ve memnuniyet vardır.

Peki Güney’deki elektrik gündemi böylesi uluslararası bir proje iken bizim gündemimiz nedir?

Ek mesai.

Belgesini yayınlayacağım demiştim.

Alın size belge.

“Gürcan bey ile arızaya gidildi” adı altında yıllarca süren ve her gün tekrarlanan ek mesai.

Gürcan bey Genel Müdürdür ve her nasıl oluyorsa her gün “arızaya” gidiyor.

Günde 7 saat, 8 saat yani nerdeyse mesai süresi kadar ek mesai yapılıyor.

Yani bu Gürcan bey ve şoförü günde ortalama 16 saat çalışıyorlar.

Şoför de bunun karşılığında cumhurbaşkanından daha fazla maaş elde ediyor.

İşte bizim gündemimiz de budur!

***

Kısa adı Kıb-Tek olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda toplam 685 personel görev yapar.

685 personelin aylık toplam maaşı 8 milyon 73 bin Türk Lirasıdır.

Toplam maaşı toplam personele böldüğünüzde personel başı aylık ortalama 11 bin Türk Lirası maaş demektir.

İyi para.

Ki bu paranın içinde ek mesailer yoktur.

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Kıb-Tek’te kısa bir süre önce yeni bir müdür ve yönetim kurulu göreve başladı.

Müdürü ve Yönetim Kurulu’nu atayan hükümetin önünde önemli konular vardır.

Bu önemli konuların başında da vatandaşın ödediği yüksek elektrik faturaları gelir.

Vatandaşın belini büken elektrik faturalarının düşürülmesi için neler yapılabilir?

Türkiye, “biz size kablo ile elektrik gönderelim” diyor.

“Hem elektrik yarı yarıya ucuzlayacak hem de bizim üzerimizden Avrupa’ya bağlanmış olacaksınız” diye de ekliyor.

Yukarıdaki haberde okuduğunuz gibi Rum tarafı Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bağlanmak için kolları sıvadı.

Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine itiraz edenler ve hatta karşı çıkanlar vardır.

Bu kesimlere göre Kıb-Tek’in elektrik üretimi devam etmelidir çünkü stratejik ve hayati bir konudur.

Peki, pahalı elektrik fiyatlarını ne yapacağız?

İşte bu noktada karşımıza ek mesailer, maaşlar ve yüksek girdi maliyetleri çıkıyor.

Doğrusu cumhurbaşkanından fazla maaş alanların izahını kimse yapamıyor.

Memleketin çivisinin söküldüğü nokta da buradan başlıyor.

Nerdeyse Kıb-Tek’in kapatılmasına yol açacak kablo önerisine karşı verilecek cevapların hepsi kadük oluyor.

Memleketin olduğu gibi…

Havadis