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  3. Belhanda'da son dakika!
Belhanda'da son dakika!

Belhanda'da son dakika!

Belhanda'da son dakika!

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9 milyon euroya Rodrigues’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al İttihad, Belhanda’yı da 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamaya çalışıyor.

Araplar, Faslı yıldızla 5 milyon euro yıllık ücret karşılığında el sıkıştı. Yönetim, son sözü Fatih hocaya bırakırken, Terim’den şartlı onay çıktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 2 forvet transferi birden yapılırsa, Belhanda’nın gitmesine izin verecek. 1 golcü alınması durumunda ise 4-2-3-1 sistemine devam edeceği için, Belhanda’nın takımda kalmasını istiyor.

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