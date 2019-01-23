Belhanda'da son dakika!
Belhanda'da son dakika!
A+A-
9 milyon euroya Rodrigues’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al İttihad, Belhanda’yı da 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamaya çalışıyor.
Araplar, Faslı yıldızla 5 milyon euro yıllık ücret karşılığında el sıkıştı. Yönetim, son sözü Fatih hocaya bırakırken, Terim’den şartlı onay çıktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 2 forvet transferi birden yapılırsa, Belhanda’nın gitmesine izin verecek. 1 golcü alınması durumunda ise 4-2-3-1 sistemine devam edeceği için, Belhanda’nın takımda kalmasını istiyor.
Etiketler : Belhanda, Al İttihad
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.