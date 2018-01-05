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"Belirsiz Tip Seni!"

"Belirsiz Tip Seni!"

Kıvılcım Ural'a şok sözler!

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Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural yine rahat durmadı. Bu kez Duman Grubu’nun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil ile kavga etti.

Leyla Mutlugil, sosyal medya hesabına “Vokal dersi almak istiorum varmı bildiğiniz bi hoca?” yazınca Kıvılcım Ural, Türkçe dersi vermeye kalkıştı. Sinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni.”

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