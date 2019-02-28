Belirtileri çok net!

Omurga osteoartriti nedir? Omurga osteoartriti nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Eklem hassasiyeti, sınırlı hareket kabiliyeti, bacaklarda veya kollarda zayıflık ve uyuşma gibi belirtiler gösteren Omurga osteoartriti nedir? Omurga osteoartriti nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Omurga osteoartriti, dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Tersine çevrilemez, ancak tedavi ilerlemesini yavaşlatabilir, ağrıyı kontrol etmeye yardımcı olabilir ve normal fonksiyonun bir kısmını veya tamamını geri yükleyebilir. Bu hastalık kıkırdak bozulmasından kaynaklanır. Kıkırdak, eklemleri koruyan ve normal eklem işlevi için gerekli yağlamayı sağlayan pürüzsüz, elastik dokudur.

Osteoartrit, vücutta farklı eklemleri etkileyebilir, örneğin:

– eller

– dizler

– kalçalar

– omurga

Omurgadaki osteoartrit spesifik olarak faset eklemlerini, omurgayı oluşturan kemikler arasındaki kıkırdak ve omurgadaki ligamentleri etkiler.

Yaşlandıkça, faset eklemlerini kaplayan kıkırdak yıpranabilir. Omurgasız diskleriniz öncelikle sudan yapılır. Bu diskler siz yaşlandıkça dehidrate olabilir. Bu, omurganızdaki disklerin daralmasına ve faset eklemleri üzerinde artan baskıya neden olabilir.

OMURGA OSTEOARTRİTİ BELİRTİLERİ

En sık görülen sırt ağrısıdır. Ağrı genellikle sırtın alt kısmından başlar. Hastalığın erken evrelerinde, sabahları hareketsizlik nedeniyle sadece ağrı olabilir. Bu ilerleyici bir hastalık olduğundan, semptomlar tipik olarak zamanla kötüleşir. Omurga artritinin diğer belirtileri arasında şunlar vardır:

– Eklem hassasiyeti

– Eklem sertliği

– Sınırlı hareket kabiliyeti

– Bacaklarda veya kollarda zayıflık veya uyuşma

– Bacaklarda karıncalanma

Omurga osteoartritinin neden olduğu bel ağrısı, dik otururken veya ayakta dururken genellikle daha kötüdür. Genellikle uzanırken iyileşir. Omurga osteoartriti olan bazı kimselerde herhangi bir belirti yoktur.

OMURGA OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİ

Omurga osteoartriti için bir tedavi yoktur ve durum geri dönüşlü değildir. Tedavinin amacı, ağrıyı hafifletmek ve etkilenen eklem hareketliliğini arttırmaktır. Doktorunuz olası tedavi seçeneklerini sizinle görüşebilir. Omurgadaki hafif OA vakaları, asetaminofen gibi reçetesiz satılan ilaçlara yanıt verebilir. Karaciğer hasarını önlemek için bu ilacı belirtildiği şekilde alın. Ayrıca, ibuprofen ve naproksen sodyum (EC-Naprosyn) ile ağrı ve iltihapları giderebilirsiniz. Bu ilaçların yan etkileri arasında mide rahatsızlığı, kanama problemleri ve organ hasarı sayılabilir, bu yüzden yönlendirildiği şekilde alınması önemlidir.

Belirtiler ilaçlara cevap vermiyorsa, doktorunuz kronik ağrı tedavisinde kullanılan antidepresanları önerebilir. Başka bir seçenek doğrudan etkilenen eklemlere bir kortikosteroid enjeksiyonu. Cerrahi omurganın OA’sı için yaygın bir tedavi değildir, ancak ciddi vakalarda doktorunuz omurganızdaki hasarlı diskleri değiştirmek için bir prosedür önerebilir.

Omurga osteoartriti ile başa çıkma ve tedavi için diğer seçenekler şunlardır:

– Kalan kıkırdakta ağrıyı azaltmak ve hareket aralığını iyileştirmek için hafif – Egzersizler (örneğin, tai chi ve yoga)

– Sıcak veya soğuk terapi

– Fizik tedavi