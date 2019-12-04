Belirtisi yorgunluk bile olabilir!

Lupus hastalığı belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Lupus hastalığı, şişmeye (enflamasyon) ve çeşitli semptomlara neden olan otoimmün bir hastalıktır. Lupus, cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dahil bir çok organ ve sistemi tutabilir. Lupus herkesi farklı şekilde etkiler. Bazı insanlar sadece hafif semptomlara sahipken, diğerleri çok daha şiddetlisine sahiptir. Peki, lupus hastalığı belirtileri nelerdir?

Lupus hastalığı, Latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. Lupus terimi, benzer klinik sunumları ve laboratuvar özellikleri olan bir dizi bağışıklık hastalığını tanımlamak için kullanılmıştır, ancak Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) en yaygın lupus türüdür. Şimdi, lupus hastalığı belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

LUPUS HASTALIĞI HAKKINDA

Lupus, vücudunuzun bağışıklık sistemi kendi doku ve organlarınıza saldırdığında ortaya çıkan sistemik bir otoimmün hastalıktır. Lupusun yol açtığı iltihaplanma eklemler, cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dahil olmak üzere birçok farklı vücut sistemini etkileyebilir.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yaşadığınız lupusun belirti ve semptomları, hastalıktan hangi vücut sistemlerinin etkilendiğine bağlı olacaktır.

En yaygın belirti ve bulgular şunlardır:

– Yorgunluk

– Ateş

– Eklem ağrısı, sertlik ve şişme

– Özellikle burun ve yanaklarda görülen kelebek şeklindeki döküntü veya vücudun herhangi bir yerinde döküntü

– Güneşe maruz kalma ile ortaya çıkan veya kötüleşen cilt lezyonları (ışığa duyarlılık)

– Soğuk veya stresli dönemlerde beyaz veya maviye dönüşen parmaklar ve ayak parmakları (Raynaud olgusu)

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Göz kuruluğu

– Baş ağrısı, karışıklık ve hafıza kaybı

– Tiroid sorunları

– Gastrointestinal problemler

– sıradışı saç dökülmesi

– Bacaklarda veya gözlerin etrafında şişlik

– Ağız ülseri

– Artrit

LUPUS TEDAVİSİ

Şu anda lupusun kesin bir tedavisi yoktur, ancak insanlar semptomlarını ve belirtilerini yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar ile yönetebilirler. Lupus için tedavi belirtilerinize ve semptomlarınıza bağlıdır.

Tedavinin amacı:

– Alevlenmeleri önlemek veya yönetmek

– Organ hasarı riskini azaltmak

İlaç aşağıdakiler için yardımcı olabilir:

– Ağrı ve şişliği azaltmak

– Bağışıklık sisteminin aktivitesini düzenlemek

– Hormonları dengelemek

– Eklem ve organ hasarını azaltmak veya önlemek

– Kan basıncını yönetmek

– Enfeksiyon riskini azaltmak

– Kolesterolü kontrol etmek