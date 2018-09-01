BELLAPAİS YOLU TEMİZLENDİ

Girne tarihi Bellapais Manastırı yolu üzerinde bir inşaat şirketinin gelişigüzel çöp ve molozları yığması sonucu, oluşan kötü görüntü, Girne Çevre Dairesi Şubesi’nin girişimleri ve inşaat şirketinin duyarlı davranarak kısa sürede bölgeyi temizlemesiyle giderildi.



Ancak yine yol kenarına aynı inşaat şirketinin, kullanılmayan eski araçları park etmesi bir başka kötü görüntüye sebep olmaya devam etmektedir. Bu konuda da Girne Belediyesi’nin gerekli girişimleri başlatması beklenmektedir.