"BEN DOĞANIN KRALIYIM!"

Yaşar Kurt isimli vatandaş, “Doğayı sevelim, koruyalım” mesajını farklı bir yöntemle verdi.

Yakaladığı öldürülmesi yasak iki adet Gufi yılanla poz veren Yaşar Kurt, “Doğaya sahip çıkalım” dedi ve yakaladığı hayvanları serbest bıraktığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf yer yer tepki görse de Kurt kendisini doğa dostu olarak tanıttı ve yılanları doğal dengeye katkı sağlamaları İçin serbest bıraktığının altını çizdi.