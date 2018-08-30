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"Ben kilolu değilim!"

"Ben kilolu değilim!"

O fotoğraflara cevap verdi

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Bodrum tatilinden dönen Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı.
Tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Yeşilmen, “Ben kilolu değilim. O fotoğrafların üzerinde oynanmış. Gerçek değil. Gördüğünüz gibi kilolu bir durumum yok” dedi.

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Yeliz Yeşilmen tatilde objektiflere böyle yansımıştı...

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