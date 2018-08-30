Bodrum tatilinden dönen Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı.

Tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Yeşilmen, “Ben kilolu değilim. O fotoğrafların üzerinde oynanmış. Gerçek değil. Gördüğünüz gibi kilolu bir durumum yok” dedi.



Yeliz Yeşilmen tatilde objektiflere böyle yansımıştı...