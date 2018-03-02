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"Ben Seni Nasıl Kaçırmışım?"

"Ben Seni Nasıl Kaçırmışım?"

Şok sözler...

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Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım?

Sanatçı Hülya Avşar, programına konuk ettiği deneyimli oyuncu Mehmet Aslantuğ'a pişmanlığını dile getirdi.

Star TV'de ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ...

Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar'ın arasında geçen diyaloglar çok konuşulacağa benziyor.

Hülya Avşar'ın, yakışıklı oyuncunun "Sizin gibi baskın güzellikleri olan kadınlar" şeklindeki sözlerine "Ben seni nasıl kaçırmışım" karşılığını vermesi dikkati çekti.

 

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