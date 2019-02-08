'Gelinim Olur musun' programıyla üne kavuşan Sinem Umaş, kendisini eleştiren şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e "Ben senin gibi evli adamlarla olmadım" dedi.

Sinem Umaş-Yeliz Yeşilmen kavgası dur durak bilmiyor. Sokak hayvanları ile başlayan kavgada ikili arasında gerilim gittikçe artıyor.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olanSinem Umaş'ın konuşma yaptığı sırada Yeliz Yeşilmen, sunucu Gülşen ve Müge'ye 12 yıl önce yaşanmış bir olayı mesaj attı.

Geçmişiyle ilgili olumsuz yorumun ardından adeta sinir krizine giren Sinem Umaş, açtı ağzını yumdu gözünü ve "Ben senin gibi evli adamlarla olmadım, iki çocuk annesi kadını arkada gözü yaşlı bırakmadım" dedi.

"İNSANLARI GEÇMİŞİNDEN VURMAK DOĞRU DEĞİL"

'2. Sayfa' programının sunucuları, "İnsanları geçmişinden vurmak doğru değil" yorumunu yaptılar.