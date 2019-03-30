Oyuncu Wilma Elles'in, basın mensuplarına verdiği röportaj verdiği sırada, bir soru üzerine korkup kaçması kafaları karıştırdı.

Bir AVM’de yeni açılan mekana gelen Wilma Elles, kendinde sevmediği çok şeyi olduğu belirterek, "İleri yaşlarda estetik yaptırabilirim. Şu an da doğal kalmak istiyorum" dedi.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde adeta servet kazanan Wilma Elles, 8 yılda bir mağaza, 16 daire sahibi olmuştu.

Oyuncu, gazetecilerin yatırımlarını sorması üzerine panik yaptı. "İstemiyorum" diyerek röportajı bitiren Wilma Elles, bir hayli sinirlendi.

'ÇOCUKLARIMI KAÇIRIRLAR DİYE KORKUYORUM'

Sakinleşince basın mensuplarının yanına gelen oyuncu, kameralar kapalıyken, "Benim çocuklarım var, çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum.

Benden para istiyorlar, yazıyorlar. Ben korkuyorum.

'YAYINLAMAYIN'

Bunları sormayın, yayınlamayın" diyerek kafaları karıştırdı.