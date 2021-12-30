Bengihan :İşverenlerin asgari ücrete itirazına bizim itirazımız var

Net olarak 6090 TL olacak olan yeni asgari ücretin dahi alım gücünü koruma açısından yeterli olmadığı aşikardır. Şöyle ki; Şubat ayında belirlenen asgari ücret net olarak 380 Sterline denk gelirken yeni belirlenen asgari ücret 338 Sterline denk gelmektedir.

Türk Lirasında meydana gelen büyük değer kaybı ve bunu fırsata çeviren insafsız tüccarlar nedeniyle bu yıl meydana gelen hayat pahalılığının İstatistik Kurumunun açıkladığı resmi rakamın çok üzerinde olduğunu herkes bilmektedir. Market raflarına yansıyan rakamlar bunun kanıtıdır.

Asgari ücretle çalışan kesimlerin maaşlarının çok büyük oranının gıdaya gittiği göz önüne alındığında temel gıda maddelerinin bugünkü fiyatları ile asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesine dahi yetmediği aşikardır. Ulaşım, sağlık, eğitim, ısınma gibi ihtiyaçların asgari ücretle karşılanabilmesi imkansızdır.

Tüm bu gerçekler ortada iken İşverenlerin belirlenen asgari ücreti çalışanlara çok görmesi insafsızlıktır. Bizler de işverenlerin asgari ücrete itiraz etmesine itiraz ederiz ve özel sektör çalışanlarının işverenlerin insafına terkedilmesine izin vermeyeceğimizi vurgularız.