Bengü'den Fahriye Evcen'e destek

4 ay önce doğum yapan ve dün havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen'e bir destek de Bengü'den geldi.

4 ay önce doğum yapan ve fazla kilolarından kurtulamayan Fahriye Evcen'e bir destek de yeni doğum yapan Bengü'den geldi. 5 Ağustos'ta kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü 'Her halinle çok çok güzelsin Fahriye!' dedi. İşte Bengü'nün Instagramdaki paylaşımı;

"Ben de yeni doğum yaptım... Lohusayım... Emziriyorum... Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş... İyi besleniyorum, asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum..."

"Yeter ki sütüm bol olsun... Bebeğim sağlıklı olsun, gözüm başka da bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor... Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıkla, huzurla çok mutlu olun!"