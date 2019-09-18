"Beni kiralamak istediler!"

Seda Akgül'den bomba itiraf: Yemek için 100 bin lira teklif ettiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının canlı yayın konuğu olan sunucu Seda Akgül, popüler olduğu yıllarda, bir iş adamı tarafından sadece akşam yemeği yemek ve birlikte görüntülenmek için 100 bin TL teklif aldığını açıkladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının canlı yayın konuğu olan sunucu Seda Akgül, popüler olduğu yıllarda, bir iş adamı tarafından sadece akşam yemeği yemek ve birlikte görüntülenmek için 100 bin TL teklif aldığını açıkladı.

Ankaralı bir iş adamının akşam yemeği ve birlikte görüntülenmek karşılığı 100 bin TL teklifini reddettiğini açıklayan Seda Akgül, başına gelen bir başka ilginç olayı da ilk kez anlattı.