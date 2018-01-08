Gülben Ergen ilk kez Seda Sayan'ın programına çıkıp konuştu. Ergen, "Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben o yüzden sustum. Benim ölümümü seyrettiler." dedi.

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ergen, düşmanlarına resmen gövde gösterisi yaptı.

"GÖBEK ATARAK ÇIKIYORUM PROGRAMINA"

Seda Sayan, "O dönemde neden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

"Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım. Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler..."