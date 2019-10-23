'Benimle dalga geçiyorlar, oyuncakları gibi yaptılar!'

Şeyma Subaşı’ndan Jet Sosyete dizisindeki göndermeye yanıt!

Yayın hayatına internet dizisi olarak devam eden Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı'nın kitabına gönderme yapılmıştı. Şeyma Subaşı kendisi üzerinde yapılan bu göndermeye tepki gösterdi ve "Oyuncakları gibi yaptılar beni" dedi.

Yeni sezonuyla dijital platformda yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisinin son bölümünde Şeyma Subaşı’ya gönderme yapıldı. Dizinin yeni bölümünde Gülse Birsel’in canlandırdığı Gizem yazar oldu ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkardı.

Gizem'in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı'nın “Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin” cümlesini getirdi.

Subaşı, kendisine yapılan bu gönderme hakkında sessizliğini bozdu.

“OYUNCAKLARI GİBİ YAPTILAR BENİ”

Bir YouTube programına katılan Şeyma Subaşı kendisine yapılan göndermelere yanıt verdi. Jet Sosyete’deki o sahnenin hatırlatılması üzerine konuşan Subaşı, “Benimle dalga geçiyorlar. Benim ismim geçince daha fazla tıklanıyor, dikkat çekiyor diye yapıyorlar. Oyuncakları gibi yaptılar beni. Peki Şeyma Subaşı gerçekten bunları takıyor mu? Etkilendiğimi ya da oturup ağladığımı mı düşünüyorlar? Hayatım en mutlu şekilde devam ediyor. Onlar benim hiçbir şeyimi etkilemiş olmuyorlar ki. Ben yarın yine İbiza’ya gidiyorum. Öbür gün yine New York’a gidiyorum” dedi.