BENİMLE EVLENİR MİSİN?

Atlas Galobal Havayolları KK1018 İstanbul-Kıbrıs uçağında dün akşam muhteşem bir evlilike teklifi yapıldı.

Baran Birşen sevgilisi Cansu Kara uyurken uçaktaki yolcular ve hostesler ile evlilik teklifini planlamış.

Baran Birşen hostes mikrofonlarından konuşarak sürpriz bir evlilik teklifi yapmış.

Cansu Kara süpriz teklifi duyup arkasına döndüğü anda ise tüm yolcuların ayakta ellerinde Baran Birşen tarafından hazırlanan kağıtları tutarak Cansu Kara'nın vereceği cevabı beklediğini görmüş.

Cansu Kara Baran Birşen'in teklifine evet yanıtını verdiği anda ise çok güçlü bir alkış çıkmış.Genç çifte bir ömür boyu mutlu olmalarını dileriz.

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