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BENİMLE EVLENİR MİSİN?

BENİMLE EVLENİR MİSİN?

Uçağın için muhteşem evlilik teklifi!

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Atlas Galobal Havayolları KK1018 İstanbul-Kıbrıs uçağında dün akşam muhteşem bir evlilike teklifi yapıldı.

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Baran Birşen sevgilisi Cansu Kara uyurken uçaktaki yolcular ve hostesler ile evlilik teklifini planlamış.

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Baran Birşen hostes mikrofonlarından konuşarak sürpriz bir evlilik teklifi yapmış.

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Cansu Kara süpriz teklifi duyup arkasına döndüğü anda ise  tüm yolcuların ayakta ellerinde Baran Birşen tarafından hazırlanan kağıtları tutarak Cansu Kara'nın vereceği cevabı beklediğini görmüş.

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Cansu Kara Baran Birşen'in teklifine evet yanıtını verdiği anda ise çok güçlü bir alkış çıkmış.Genç çifte  bir ömür boyu mutlu olmalarını dileriz.

İŞTE O ANLAR

 

 

 

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