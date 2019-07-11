Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz!

2015 yılından beri birlikte olan, geçen yıl da nikâh masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş’ın yakın çevresinde “kriz” dedikoduları dolaşmaya başladı.

İddiaya göre daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı.

Bensu Soral ile Hakan Baş’ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Öte yandan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekti.

Bensu Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü'nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart'ta eşinin doğum gününü kutlamış.