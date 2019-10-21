Eski manken Demet Şener Küpeli, eşi Cenk Küpeli ile birbirlerine çok benzedikleri yönünde takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalmadı ve onların ne kadar haklı olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Şener, beraberlik yaşadığı Cenk Küpeli ile sürpriz bir karara imza atarak 21 Haziran’da nikah masasına oturmuştu. Çocuklarının da hazır bulunduğu bir törenle yaklaşık üç aydır birlikte olduğu Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener Küpeli, şimdilerde bu mutlu evliliğin tadını çıkartıyor.

TAKİPÇİLERİNE FOTOĞRAFLI YANIT

Instagram hesabı üzerinden eşine duyduğu aşkı gösteren ve yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Demet Şener Küpeli, takipçilerinden gelen çok sayıdaki ‘eşinizle ne kadar çok benziyorsunuz’ yorumlarına kayıtsız kalamadı ve birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını yan yana getirerek hesabından paylaştı. Çıkan sonucu görünce takipçilerine hak veren Demet Şener bu kareye ‘Benzetenler haklı’ notunu düştü.