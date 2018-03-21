BENZİN İSTASYONLARINDA İÇKİ SATIŞI YASAKLANDI!

Ülkedeki benzin istasyonlarında alkollü içki satışının yasaklandığı açıklandı...

Ertuğrul Senova

Ülkemizdeki benzin istasyonlarının alkollü içki satma izinlerinin yenilenmeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, benzin istasyonlarında alkollü içki satmanın yasaklandığını ifade ederek, 12 Mart 2018 itibariyle benzin istasyonlarının içki ruhsatının yenilenmediğini kaydetti.

ARSLAN: “YASA DEĞİŞİKLİĞİ DE YAPILABİLİR”

Benzin istasyonlarında alkollü içki satımının uzun yıllardır tartışmalara neden olduğunu kaydeden Arslan, “Benzin istasyonlarında alkollü içki satış izni ile ilgili gerekirse önümüzdeki günlerde yasa değişikliği de yapılabilir. Yasağın nedeni alkollü araç kullanılmasını önlemek” şeklinde konuştu.

ÇAĞDAL: “KARAR DOĞRU VE YERİNDE”

Öte yandan Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise, ülkedeki benzin istasyonlarının büyük bir bölümünde alkol satışının zaten yapılmadığını belirterek, alınan kararı ‘doğru ve yerinde’ olarak niteledi.

“EXPRESS MARKETLER, TAM TEŞEKKÜLLÜ SÜPERMARKETLERE DÖNDÜ”

Benzinliklerde bulunan marketlerin ‘express marketler’ olduğunu belirten Çağdal, bazılarının bu tanımdan çıktığını ve adeta tam teşekküllü süper marketlere dönüşmeye başladığını dile getirdi.

“BU MARKETLERDE İÇKİ DE SATILIYOR”

Benzinciler Birlik Başkanı Çağdal, “Deterjandan yemeklik yağa kadar, aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçların satıldığı bu marketlerde, içki de satılıyor” diyerek, bahsi geçen istasyonlarla ilgili nasıl bir uygulamaya geçileceğini merak ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Postası