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BENZİN KAÇAĞI KÜL ETTİ

BENZİN KAÇAĞI KÜL ETTİ

tamamen yandı!

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Girne – Lapta anayolu üzerinde akşam saatlerinde muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen araç yangınında araç kül oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.40 sıralarında Rıdvan Ekinci yönetimindeki EG335 plakalı araç ile Girne'den Lapta istikametine doğru seyahat halindeyken Çıkarma Plajı önlerinde muhtemelen benzin kaçağından kaynaklanan yangın meydana geldi.

Araçta yangın söndürücü olmaması ve sıkışık trafik nedeniyle itfaiyenin zamanında müdahale edemediği araç tamamen yanarken, yangın nedeniyle yaralanan olmadı.

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