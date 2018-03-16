BERAAT ETMİŞTİ, YENİDEN MAHKUM OLDU!

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden ve toplumda büyük infiale neden olan yasadışı kürtaj fiyaskosu meselesinin istinaf mahkemesi tarafından onaylanmış kararı açıklandı.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden ve toplumda büyük infiale neden olan yasadışı kürtaj fiyaskosu meselesinin istinaf mahkemesi tarafından onaylanmış kararı açıklandı. Yargıtay Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Ahmet Kalkan ve üyeler Bertan Özerdağ, Peri Hakkı huzurunda gerçekleşen uzun soluklu istinaf duruşmasının ardından kararı Başkan Ahmet Kalkan açıkladı.



Başkan Ahmet Kalkan kararında tüm sanıkları “Çocuk düşürmeye teşebbüs” suçundan beraat ettirdiklerini ancak daha önce beraat eden Ada Hospital’in sahibi Dr. Verda Tunçbilek ve hemşire Taner Okburan’ı ise “Hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak” suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan Kalkan, kararda olgulara bakıldığında alt mahkemenin Dr. Mehmet Ali Tunçbilek’e beraat vermesinin ise hatalı olmadığına bulgu yaptıklarını belirtti. Kalkan, sanık Ayşegül İşbilen’in ise doktorun talimatlarını yerine getirdiğini söylese de suça bir fiil iştirak ettiğini, sanıklar Taner Okburan ve Rasiha Serdaroğlu’nun ise ameliyatlarda doktorun talimatlarını yerine getirdiğini ve ne yapıldığını bilmemelerinin olanaksız olduğuna bulgu yaptıklarını açıkladı. Başkan Ahmet Kalkan, aktarmış oldukları ışığında sanık Taner Okburan aleyhine verilen beraat kararının hatalı olduğunu ve bu nedenle mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan Kalkan, sanık Verda Tunçbilek’in ise kendisi kürtaj yapmasa da hastanesinde bu suçun işlenmesine göz yumduğunun görüldüğünü belirterek lehine verilen beraat kararının hatalı olduğunu belirterek heyet olarak mahkûm ettiklerini açıkladı.



Başkan Ahmet Kalkan, alt mahkemede 5 yıl hapis cezası alan Dr. Fahri Karagözlü’nün cezasını 2 yıl 9 aya, 4 yıl ceza alan Dr. Rasiha Serdaroğlu’nun cezasını ise 2 yıla düşürdüklerini açıkladı. Kalkan, alt mahkemede 2 yıl hapis cezası alan hemşire Ayşegül İşbilen’in cezasını onaylayarak, beraat eden sanıklar Dr. Verda Tunçbilek ve hemşire Taner Okburan’a ise 1 yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

Star Kıbrıs