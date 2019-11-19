BERBER HASAN'A VEDA...

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, dün son toprağa verildi.

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, önceki gün yaşamını yitirmişti. 1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.



Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, dün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı'na defnedildi. Yiğittürk, için düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı.





