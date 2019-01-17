BEREKET FELAKETE DÖNÜŞTÜ!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Ada’da etkisini artırarak sürdüren soğuk ve yağışlı hava bir çok bölgede yaşamı felç ederken, ülkenin her iki kesminde de dere ve barajlar taştı, yollar sular altında kaldı. Meteoroloji dairesi ise bugün ve yarın için don uyarısında bulundu

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Güzelyurt barajı taştı. Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu’nun, Güzelyurt Manisa Bulvarı kavşağı ile Mevlevi-Şahinler çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı. Ulaşım; Şahinler-Zümrütköy-Akçay-Güzelyurt güzergahından veriliyor.

Aslanköy-Paşaköy yolu kapatıldı

Bu arada, aşırı yağışlar nedeniyle Aslanköy- Paşaköy köylerini birbirine bağlayan yol, su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Polis Basın Subaylığı, Paşaköy'e ulaşımın Turunçlu köyü üzerinden sağlandığını kaydetti.

Kanlıdere taştı

Öte yandan, Lefkoşa’nın her iki kesiminden geçen Kanlıdere, yoğun yağışların ardından taştı.

Rum radyosu Kanlıdere’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bölümünde, üzerinde köprü bulunan iki noktada taştığını, bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Harmancı: Kanlıdere’de su seviyesi şu anda kritik noktada değil

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, güneydeki bölümünde taşmalar yaşanan Kanlıdere’nin kuzeydeki bölümündeki su seviyesinin şu anda kritik noktada olmadığını söyledi.

Harmancı, derenin taşması beklentisi olmadığını ifade etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, saat 15.00 itibarıyla Kanlıdere’nin dolu dolu aktığını ve su seviyesinin sürekli izlendiğini bildirdi.

“İki saat önce daha kritikti, şu anda kritik noktada değiliz. Taşma beklentim yok” diyen Harmancı, derenin önünü tıkayan şeylerin giderildiğini ve akışın normal olduğunu kaydetti.

Mehmet Harmancı, aşırı yağış nedeniyle Lefkoşa’da ciddi bir problem yaşanmadığını ancak karşılaşılan bazı sıkıntıların da giderildiğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Limasol’da sel suları, içinde iki kişi olan aracı sürükledi

Bu arada, Limasol’da aşırı yağışların yol açtığı sel suları, içinde iki kişi olan aracı sürükledi.

Rum Haber kaynakları etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen taşkınlar neticesinde, içinde iki kişi olan bir aracın sürüklendiğini haber verdi.

Bugün ve yarın sabah don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün ve cuma günü sabah saatlerinde don olayı görülecek. Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC bugün ve cuma günü alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu olacak, cuma günü az bulutlu geçecek. çarşamba gününe kadar ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 16 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, bugün Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.