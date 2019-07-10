Beren gemileri yaktı!
Beren gemileri yaktı!
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Uzun zamandır boşanma haberleriyle gündemde olan Beren Saat ile Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kenan Doğulu 'ayrılık yok' dese de Beren Saat'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Ünlü oyuncu Oscar Wilde'ın 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaşması boşanma dedikodularını tekrar gündeme getirdi.
Etiketler : Beren Saat, Oscar Wilde, yazı, paylaşım
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