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Beren İle Kenan'ın Korku Dolu Anları!

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Beren İle Kenan'ın Korku Dolu Anları!
Beren korkudan krizie girdi!

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun korku dolu gecesi

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun romantik gecesi kâbusa döndü! Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Etiler’deki Günaydın Restoran’da yemek yedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; mekânın üst katında oturan çiftin keyifli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.

Çıkışta otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.

SAAT TİTREME KRİZİNE GİRDİ

Görevliler tarafından hızla mekâna geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.

Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.

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