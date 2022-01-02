Beren Saat: Ben Bihter değilim

Gain'de Mirgün Cabas'ın sunduğu programa konuk olan oyuncu Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Oyuncu Beren Saat, Mirgün Cabas’ın sunduğu ‘Orada Rahat mısın?’ programına konuk oldu.

Bir dönemin çok izlenen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı ‘Bihter Ziyagil’ karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, “Ben Bihter Ziyagil değilim” dedi.

Eşi Kenan Doğulu ile 2021’de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Netflix platformunda yayınlanan ‘Atiye’den de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını ve artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.

sözcü.com.tr