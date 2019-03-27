Beren Saat boşanma iddialarını yanıtladı!

Oyuncu Beren Saat, hakkında çıkan boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saat, boşanmayacaklarını söyledi

Doğum gününde yıllar önce kazada kaybettiği eski sevgilisiyle alakalı Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve boşanacakları iddia edildi.

İLK CEVAP BEREN'DEN GELDİ

Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Beren Saat, evliliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Yeni dizisinin çekimlerinin 4 gün önce başladığı ve sette çok eğlendiğini söyleyen Beren Saat, boşanma iddialarına da son noktayı koydu.

Beren Saat boşanma iddialarına "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.Ünlü çiftin yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edilmişti.