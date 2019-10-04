Beren Saat ile Kenan Doğulu kararını verdi...

5,5 yıllık evlilikleri üzerinde karabulutlar dolaşan Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkileri hakkında kararını verdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 2014 yılında rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi.

Beren Saat'in kendi doğum gününde yaptığı paylaşım çiftin evliliklerindeki krizi gözler önüne serdi.

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.

5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in Dj Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

Boşanmalarına kesin gözüyle bakılan çiftten sürpriz bir hamle geldi.

2.Sayfa'nın haberine göre ilişkileri ile gündemden düşmeyen çift barıştı ve Beren Saat 1 hafta önce evine geri döndü.